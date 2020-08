Cronaca

Modica, lancia pietre su auto e rapina automobilista Modica, lancia pietre su auto e rapina automobilista

Modica - A Modica è allarme per un uomo che lancia pietre sulle auto per rapinare gli automobilisti. E’ quanto si legge in queste ore in diversi post pubblicati sui social. A lanciare l’allarme un malcapitato della nuova truffa. Pare che l’uomo con una Golf grigio scura agisce nelle zone di campagna dove il cellulare non prende. L’uomo fermo a bordo strada, sarebbe solito tirare una pietra sull’auto del malcapitato di turno che, come è naturale che sia, si ferma e scende dalla sua vettura per constatare il danno. A quel punto scenderebbe anche l’occupante della Golf che, sempre secondo le segnalazioni arrivate, riuscirebbe a rapinare la vittima di tutto quello che possiede. Se invece chi ha subìto il lancio della pietra non scende dall’auto, il ladro mette in moto e va via. Le segnalazioni sono state girate alle forze dell’ordine che stanno indagando. Gli ultimi casi si sono registrati in zona PalaRizza e nelle contrade Bosco, Trebbalate, Passo Parrino. Non sarebbe un modus operandi inedito visto che in diverse zone d’Italia casi simili sono stati scoperti dalle forze dell’ordine. In certi casi sono state rubate anche le automobili.