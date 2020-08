Hotspot Pozzallo, 4 migranti positivi al coronavirus

Attualità

Ragusa - Quattro nuovi positivi oggi, 28 agosto, all’hotspot di Pozzallo. Dopo l’esito dei tamponi sono già scattati i controlli per tutti coloro che sono stati a contatto con i migranti positivi al coronavirus. La notizia arriva a distanza di circa 48 ore dal trasferimento in altra sede dei 62 migranti positivi al Covid 19 che si trovavano nell’hotspot pozzallese. Il trasferimento ha fatto seguito ad un’ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che imponeva lo sgombero di tutti i migranti dagli hotspot e dai centri di accoglienza della Sicilia in altre regioni d’Italia.Ordinanza impugnata dal Governo e sospesa dal Tar.