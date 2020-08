Coronavirus, 12 migranti su 82 positivi all'hotspot di Pozzallo

Attualità

Pozzallo - Aumentano i migranti positivi al Covid 19 all’hotspot di Pozzallo. Ai 4 positivi di stamattina se ne aggiungono oggi pomeriggio altri 8. In totale sono 12 i positivi su 82 migranti ospiti nell’hotspot pozzallese. A dare conferma dei nuovi positivi è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che abbiamo contattato telefonicamente. I profughi contagiati sono stati isolati dal resto del gruppo, mentre altri tamponi verranno eseguiti nelle prossime ore.Sono state inoltre avviate le procedure di sicurezza, anche con l'avvio della quarantena per le persone che sono state in contatto con loro.