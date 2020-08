Apertura scuola a Scicli il 12 settembre

Attualità

Si è tenuto stamani, nella sala giunta del Municipio, un ulteriore tavolo tecnico, che si aggiunge a quelli già fatti sin dalla fine del mese di giugno, presieduto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Scicli Vicesindaco Caterina Riccotti, con i Dirigenti scolastici di Scicli al fine di definire la riapertura delle scuole in osservanza alle normative di prevenzione del contagio sanitario da Covid-19, alla presenza, fra gli altri, dell’Assessore alle Manutenzioni Ignazio Fiorilla e dell’Ing. Andrea Pisani, Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune. Il tavolo ha preso atto degli interventi di adeguamento effettuati e in corso di esecuzione, nonché delle soluzioni trovate in termini di reperimento di locali sostitutivi laddove necessario come nel caso dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”. Tutti i Dirigenti, ancora una volta, si sono detti soddisfatti del lavoro fin qui fatto dall’Amministrazione comunale e di quanto messo a disposizione delle scuole di Scicli.Circa la data di inizio delle lezioni negli Istituti Comprensivi, ferma restando la competenza dei singoli Consigli di istituto, il Comune ha auspicato una scelta condivisa e coordinata fra tutti gli Istituti, che tenga anche conto della scadenza elettorale del 21 e 22 settembre, in ossequio peraltro all’indirizzo del concomitante tavolo prefettizio odierno, tenutosi proprio sul tema dell’avvio dell’anno scolastico, e in linea con quanto si sta facendo negli altri Comuni della Provincia di Ragusa. In linea col Decreto del 20 luglio dell’Assessore Regionale all’Istruzione, On. Lagalla, l’indirizzo concordato dal tavolo è di individuare come data per l’avvio dell’attività didattica il 24 settembre per gli Istituti scolastici che ospitano plessi sede di seggio elettorali. Le lezioni dell’Istituto Superiore, che non è sede di seggio, inizieranno il 12 settembre per le classi prime e seconde e il 14 settembre per tutte le classi. Già dal 2 settembre avranno inizio le lezioni di recupero per le classi prime e seconde dell’Istituto Superiore.Concorde è stato peraltro il tavolo su un altro problema, a dir il vero nazionale, della mancata fornitura, ad oggi, di banchi monoposto, sedie, attrezzature varie e del mancato potenziamento degli organici scolastici. Tutte richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici al Ministero dell’Istruzione, necessarie per l’avvio in sicurezza delle lezioni e ad oggi non soddisfatte. La mancata fornitura da parte del Ministero di quanto richieste, pone ulteriori difficoltà all’avvio in sicurezza e serenità delle lezioni. Purtroppo il tavolo ha rilevato che Scicli, in questo senso, vive le difficoltà dell’intero Paese.