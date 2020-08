Laurea di Google in 6 mesi: unversità online

Tecnologie

Roma - Google lancia la sua università online che prevede una laurea in 6 mesi ma con lo stesso valore della triennale. Sulla sua Università on-line, Google lancia la sfida ai normali atenei e propone corsi di laurea “brevissimi” nelle professioni più richieste nel mondo digitale sull’orma dei suoi Google Career Certificates. Al costo di non più di 300 dollari. Google decide così di espandersi con decisione nel campo dell’istruzione secondaria, sfruttando le difficoltà per le università di organizzare le lezioni con gli studenti in presenza, in piena pandemia da Covid-19. L’offerta di Mountain View riguarderà alcuni specifici corsi di laurea sulle professioni più richieste legate al mondo digitale e non tutte le discipline.Il piano studi sarebbe condotto interamente online secondo dei programmi intensivi che porterebbero a una verifica finale tramite la quale Google si accerterebbe delle competenze acquisite dallo studente. La questione rimane capire come sia possibile comparare un titolo ottenuto con un percorso didattico di pochi mesi con delle carriere universitarie della durata di anni. La diffidenza di molti studenti americani nasce proprio dal rischio che queste lauree non vengano poi riconosciute alla stregua di quelle tradizionali. Inevitabilmente la proposta attrae comunque l’interesse di tanti.E non solo per i tempi brevissimi, ma anche per prezzi bassi previsti per queste lauree: un costo di poche centinaia di dollari che potrebbe attrarre folle di studenti sottratte agli atenei tradizionali, i quali soprattutto negli Stati Uniti chiedono rette molto elevate.