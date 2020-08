Sicilia

Scuola, mancano 500 aule in Sicilia Scuola, mancano 500 aule in Sicilia

Palermo - A poche settimane dalla riapertura delle scuole in Sicilia mancano quasi 500 aule e 480 banchi in Sicilia. È il primo bilancio al termine del confronto tra Roberto Lagalla, assessore regionale, i sindaci e i rappresentati delle scuole. "Sarà un inizio imperfetto - dice l'Anci guidata da Leoluca Orlando - non tutte le scuole avranno tutto ciò che serve". In Sicilia le classi da costituire dovrebbe essere 35.538 e si preparano a tornare a scuola 702.434 alunni e saranno in servizio 59.645 docenti. Intanto, da domani inizierà la distribuzione dei banchi monoposto per le scuole italiane.Lo ha annunciato il commissario Domenico Arcuri al vertice Governo-Regioni sulla riapertura degli istituti e le misure di sicurezza anti-coronavirus. Un confronto tra gli enti che ha però lasciato in sospeso due punti fondamentali per l'avvio dell'anno scolastico: le regole sui mezzi di trasporto e sulla mascherina in classe.