Salute e benessere

Mela, frutto ideale per la dieta: dimagrire in 3 giorni Mela, frutto ideale per la dieta: dimagrire in 3 giorni

La dieta della mela per dimagrire in 3 giorni è molto restrittiva e non adatta a tutti. La dieta della mela non è una vera dieta ma soltanto un regime alimentare che spesso viene seguito per depurare l’organismo dalle tossine ed eliminare l’accumulo di liquidi. Ma cosa mangiare nella dieta della mela dei 3 giorni? Come si evince dal nome questa dieta consente di mangiare solo mele per 3 giorni associate ovviamente a molta acqua (circa 2 litri). Le mele, di ogni varietà, possono essere consumate ogni volta che si ha fame senza limitazione meglio se crude ma, se gradite, anche cotte al forno e magari spolverate con un po’ di cannella.Vi consigliamo di acquistarle sempre non trattate, in questo modo potrete consumare anche la buccia delle mele, ricca di benefici. Per aumentare l’apporto di liquidi si possono bere tisane, tè e caffè ma rigorosamente senza zucchero o altri dolcificanti. Alcune varianti della dieta della mela prevedono l’assunzione, dopo il primo giorno a sole mele, di alimenti facilmente digeribili e ipocalorici come insalata, latte scremato o di soia, yogurt magro, petto di pollo, pesce e altro. In questo caso la dieta può durare anche 5 giorni o una settimana.Cosa molto importante da tenere presente è che una volta conclusa la dieta di 3 giorni a base di sole mele sarebbe consigliato riprendere gradualmente la normale alimentazione. I successivi 3 giorni meglio integrare con alimenti leggeri come riso integrale, pane integrale, verdure, ecc. e solo con calma reinserire tutti gli altri cibi. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta delle mele è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Dato che si tratta di una dieta molto restrittiva, prima di seguirla sarebbe bene accertarsi del proprio stato di salute e sentire il parere del proprio medico. Non va fatta mai in periodi molto impegnativi o movimentati della propria vita, dato che non fornisce tutti i nutrienti essenziali al funzionamento dell’organismo e dovrebbe sempre evitarla chi soffre di diabete, è in dolce attesa o sta allattando.Uno svantaggio di questa dieta, soprattutto se l’intento è quello di dimagrire, sta nel fatto che una volta terminata è molto facile ritrovarsi alle prese con l’effetto yo-yo. Nella maggior parte dei casi, infatti, i chili persi vengono ripresi in poco tempo.