Ipertensione arteriosa polmonare: Ã¨ una malattia rara

Salute e benessere

Ipertensione arteriosa polmonare: è una malattia rara Ipertensione arteriosa polmonare: è una malattia rara

Milano - L’Ipertensione arteriosa polmonare (PAH) è una malattia rara, poco conosciuta. Riconoscerla è difficile, ma diagnosticarla precocemente è fondamentale per dare più speranze ai pazienti. In Italia la PAH colpisce circa 3 mila persone, in prevalenza donne. Lunedì 7 settembre evento a Milano in programma per lunedì 7 settembre nella Sala Terrazzo presso Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2, Milano, visibile in streaming. Janssen, anche grazie alla recente acquisizione di Actelion, rivolge il suo impegno verso una nuova area terapeutica di significativa importanza: le malattie rare e in particolare la PAH, dove è attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni terapeutiche e servizi innovativi per i pazienti.All’evento parteciperanno: Sen. Paola Binetti*, Presidente Intergruppo Parlamentare per le malattie rare, Leonardo Radicchi, Presidente Associazione Ipertensione Polmonare Italiana (AIPI), Prof. Nazzareno Galiè, Responsabile Centro IP Cardiologia Policlinico S. Orsola, Università Bologna, referente scientifico mondiale della PAH, responsabile Comitato Scientifico AIPI, Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato Janssen Italia.