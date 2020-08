Bonus da 500 euro per lavoratori domestici: come fare domanda entro agosto

Italia

Roma - Il bonus da 500 euro per i lavoratori domestici si potrà richiedere entro il 30 agosto. Lo ha annunciato una nota dell’Inps. Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.L’articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30/L), ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Da tale data non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda”. A fine agosto scadranno alcune indennità Covid-19 in favore dei lavoratori previste dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). La data è stata fissata dal Decreto Agosto (Dl n. 104/2020), che al comma 8 dell’articolo 9 dispone che "decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.Pertanto, dal 31 agosto 2020 non sarà più possibile fare richiesta delle indennità, per i mesi di aprile e di maggio (salvo in due casi per il solo mese di aprile), per alcune categorie di lavoratori. Il bonus da 500 euro Covid-19 per lavoratori domestici, e i termini per presentare la domanda fino al 30 agosto. Nel documento si legge che “dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del Dl 19 maggio 2020, n. 34. Da tale non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda”. Si tratta di quei lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i quali per i mesi di aprile e maggio 2020 spetta un bonus pari a 500 euro per ciascun mese. Si ricorda che l’indennità è erogata dall'Inps su domanda dell'interessato in un'unica soluzione, se tali lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. Inoltre, l'indennità non è cumulabile con gli altri bonus previsti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.Riguardo alle modalità di compilazione e presentazione della domanda, si ricorda, infine, che il servizio online per la presentazione delle domande resterà, quindi, attivo fino al 30 agosto e che dal 31 agosto 2020 “non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda””. Per accedere al sito Inps è necessario dotarsi di: Pin dispositivo, Spid di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0; Carta nazionale dei servizi. Infine, è necessario fornire il codice Iban, intestato al richiedente, sul quale verrà accreditato l'importo nel caso in cui l'istruttoria abbia un esito positivo oppure si può selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.