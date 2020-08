Bonus baby sitter da 1.200 euro: domanda entro il 31 agosto

Italia

Roma - Il bonus baby sitter da 1.200 euro si potrà richiedere entro il 31 agosto. Il 31 agosto scadrà anche la possibilità di presentare la domanda per il bonus baby-sitter, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, anche ribattezzato “bonus nonni” dopo che l’Inps ha riconosciuto che gli importi potevano essere “girati” anche ai familiari, purché non residenti sotto lo stesso tetto del nucleo familiare beneficiario (circolare 73/2020). Il bonus baby-sitter è stato elevato dal Dl Rilancio fino al valore complessivo di 1.200 euro (2mila euro per gli operatori sanitari, della sicurezza, difesa e soccorso pubblico) ed è riconosciuto ai genitori con figli minori di 12 anni (dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, autonomi iscritti all’Inps, autonomi iscritti alle casse professionali, previa comunicazione da parte di queste ultime), purché nessuno nel nucleo familiare benefici di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.Le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere remunerate tramite il Libretto Famiglia del beneficiario, da aprire sul sito Inps.