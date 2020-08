Attualità

27 agosto, 3 nuovi positivi al coronavirus: 2 a Ragusa e 1 a Vittoria 27 agosto, 3 nuovi positivi al coronavirus: 2 a Ragusa e 1 a Vittoria

Ragusa - Tre nuovi positivi oggi in provincia di Ragusa, 2 a Ragusa città e uno a Vittoria. Salgono così a 106 i positivi al Covid 19 nel territorio ibleo, di cui 8 ricoverati e 98 in isolamento domiciliare. In particolare i positivi al coronavirus nei vari Comuni sono così distribuiti: 57 a Ragusa, 2 a Marina di Ragusa, 10 a Modica, 10 ad Ispica, 8 a Scicli, 9 a Vittoria, 1 a Chiaramonte Gulfi e 1 a Monterosso Almo. Due degli otto positivi ricoverati all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa si trovano ricoverati nel reparto di Rianimazione e sei nel reparto di malattie Infettive.