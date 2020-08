Andrea Pirlo: Nel posto giusto al momento giusto, voglio Juve propositiva

Sport

TORINO - ’’E’ stato tutto molto veloce e non ho pensato a nient’altro ma sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto. Io un predestinato? Lo diranno i risultati ma credo nelle mie possibilità. L’obiettivo è sempre cercare di vincere, non è facile ma siamo qui per quello’’. Prima conferenza stampa da allenatore della Juventus per Andrea Pirlo, chiamato da Agnelli a proseguire il ciclo vincente avviato nove anni fa da Conte con l’attuale tecnico in mezzo al campo. ’’Voglio riportare un pò di entusiasmo, che magari è mancato nell’ultimo periodo, e propore un calcio propositivo, con grande padronanza del gioco.Ai ragazzi ieri ho detto due cose: bisogna avere sempre il pallone e quando lo si perde, bisogna recuperarlo velocemente. Sono le cose in cui credo e che a livello mentale dovrò far entrare in testa alla squadra’’, ha proseguito l’ex centrocampista bianconero. ’’Dybala non è mai stato sul mercato, mai un problema. E’ un giocatore importante come gli altri e appena rientrerà farà parte del progetto. Con Higuain ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare’’, le parole di Pirlo che congeda così il Pipita.