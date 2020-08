Sicilia

Migranti scappano da hotspot Lampedusa: bloccati dai carabinieri Migranti scappano da hotspot Lampedusa: bloccati dai carabinieri

Un gruppo di migranti si è allontanato dall'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa (Agrigento). I carabinieri sono però riusciti - rastrellando l'area circostante - a rintracciare tutti gli extracomunitari e a riportarli indietro. "Ringrazio i carabinieri per essere riusciti a rintracciare tutti i migranti che si erano allontanati, specie in un momento di così forte tensione mediatica e di informazione spesso fuorviante - dice il sindaco delle isole Pelagie, Totò Martello - .I carabinieri si sono mobilitati per garantire la sicurezza e la tranquillità sanitaria degli isolani e dei turisti".