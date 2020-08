Sicilia

Migranti, imbarco in nave a Lampedusa per quarantena: 70 positivi

Lampedusa, 26 AGO - La nave quarantena Aurelia ha attraccato al porto di Lampedusa e sta imbarcando i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. Priorità d'imbarco viene data, in questo momento, alle persone, circa 70, risultate positive al Coronavirus che erano tenute in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria in un padiglione del centro di primissima accoglienza. Poi saranno imbarcati altri 200 migranti. Nell'hotspot dovrebbero restare più di 800 persone.