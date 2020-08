Gioele, torna la pista della morte dopo l'incidente

Sicilia

PALERMO - Sono i nuovi ’’accertamenti non ripetibili di tipo biologico’’ eseguiti oggi - nei locali del Laboratorio di genetica forense del Gabinetto della Polizia Scientifica di Palermo - a dare un nuovo input alle indagini sulla scomparsa e la morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. E a riaprire la pista che il bambino possa essere rimasto ferito mortalmente a causa dell’incidente stradale sulla A20, all’altezza di Caronia.La Procura di Patti - che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona - ha disposto, infatti, ulteriori analisi su sei campionature prese lo scorso 6 agosto sull’auto di Viviana, una Opel Corsa di colore grigio, per verificare l’eventuale presenza di profili genetici e eventuali comparazioni.Sono poche, invece, le informazioni utili emerse dall’autopsia sui resti trovati tra i cespugli. Gioele è stato aggredito dagli animali nelle campagne di Caronia: è questa l’unica certezza emersa, al momento, dall’esame autoptico eseguito dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo sui resti del piccolo.