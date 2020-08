Salute e benessere

Alimentazione: cibi da mangiare a dieta Alimentazione: cibi da mangiare a dieta

I cibi da mangiare a dieta sono tanti e possono rendere piacevole una dieta dimagrante. In particolare i cibi che si possono inserire in una dieta senza corre il rischio di ingrassare sono a calorie negative. Vediamo quali sono i cibi a calorie negative e perché si possono mangiare quando si è a dieta. L’acqua: è l'alimento per eccellenza a calorie negative in quanto, pur non fornendo energia, impiega diverse calorie per essere assorbita e smistata. L’impatto metabolico dell’acqua, inoltre, sarebbe da ricondurre anche all’azione attivante il metabolismo e più precisamente attivante le reazioni di ossido-riduzione. Tè, caffè e similari: cn meno di 10 kcal, il caffè ed il tè sono tra gli alimenti dotati di maggior effetto metabolico. Oltre ad essere a calorie negative, i principi attivi di queste sostanze sono dei fortissimi induttori metabolici.Sedano, cavolfiore, asparagi e crucifere in genere: le loro calorie generalmente sono meno di 30 per 100 g e sono per lo più rappresentate da fibre che, in realtà, non vengono assolutamente assorbite dall’intestino. Questi alimenti, pertanto, seppur dotate di potere calorico, sono alimenti a calorie negative in quanto, l’impiego energetico utilizzato per masticarle e digerirle è sensibilmente più alto della quota di calorie presenti al loro interno. Peperoni e peperoncino: decisamente poveri in calorie ma dotati di uno spiccato potere metabolico, per lo più espletato dalla capsaicina, sono in grado di accelerare sensibilmente il dispendio energetico, aumentando la termogenesi.Cacao amaro e fave di cacao: seppur dotate di un apprezzabile potere calorico, hanno un fortissimo impatto digestivo e soprattutto metabolico, grazie al contenuto di bioflavonoidi. Per questo forse avrete sentito dire che il cioccolato fondente. Ecco alcune diete pubblicate sul nostro sito che possono aiutare a dimagrire. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico.