Furto nella scuola Pappalardo di Vittoria, Sallemi: serve sicurezza in città

Vittoria - “Ancora un atto vandalico che offende tutta la nostra comunità. Nel mirino dei vandali stavolta l’istituto Pappalardo di Vittoria che ha patito il furto di 19 computer e diverso materiale scolastico. Massima solidarietà alla dirigente scolastica e a tutti gli alunni e docenti che si vedranno, proprio in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, privati di importanti supporti didattici”. E’ quanto scrive in una nota il candidato a sindaco di Vittoria Salvo Sallemi dopo il furto di pc e notebook nella scuola di Vittoria. “Questo è l’ennesimo segnale - dice Sallemi - che evidenzia un’emergenza sicurezza a Vittoria.Strutture abbandonate preda di senza fissa dimora che importunano i cittadini, piazze anche centralissime insicure, furti a raffica nelle scuole, risse, atti di vandalismo. Le istituzioni devono dare risposte ai vittoriesi: la nona città non può subire questo abbandono. Nonostante il patto Vittoria Sicura e le tante promesse e passerelle non abbiamo visto un poliziotto o un carabiniere in più in città. Adesso basta!”.