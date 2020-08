Pass per Ragusa Ibla in scadenza: ecco le ultime novitÃ 

Attualità

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale ricorda che il termine ultimo, diverso in base alla categorie, della validità dei vecchi pass che regolano il transito e la sosta a Ragusa Ibla, saranno i seguenti: Pass residenti - 5 settembre 2020; Pass attività commerciali, artigianali, attività ricettive, ecc... - 10 settembre 2020; Pass autorizzati - 30 settembre 2020. Entro tali date pertanto le categorie interessate dovranno richiedere il rilascio dei nuovi pass utilizzando il modello della domanda scaricabile dal sito del Comune da trasmettere, unitamente a tutta la documentazione richiesta, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: passibla@comune.ragusa.gov.it; Si fa presente comunque che ogni mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12, presso i locali della Delegazione comunale di Piazza Pola sarà presente del personale che riceverà le domande di coloro i quali non hanno la possibilità di inviare i documenti in formato elettronico.