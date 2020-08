Coronavirus Ispica, 8 positivi: 5 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati

Attualità

Ispica - Otto positivi al Covid 19 a Ispica. A comuncialro è il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie. Il Primo cittadino ispicese ieri sera in un post pubblicato su Facebook ha spieto alla città la situazione dei positivi. Ecco il bollettino al 25 agosto 2020 dei positivi al coronavirus: 4 persone positive in isolamento domiciliare, uno ricoverato in Terapia Intensiva a Ragusa, un altro positivo, non ispicese, domiciliato temporaneamente in territorio ispicese ai confini con il Comune di Rosolini e altri due positivi, mamma e figlio rispettivamente di 83 e 38 anni, ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa. “Le loro condizioni sono buone e non destano preoccupazione.Questo il quadro complessivo - scrive Muraglie - della situazione in città. Continuo a ribadire che è da irresponsabili diffondere notizie false. Mettiamo fine al pettegolezzo e rispettiamo di più il prossimo”.