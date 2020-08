Cucina

Come fare sorbetto al limone in casa: ricetta bimby Come fare sorbetto al limone in casa: ricetta bimby

Il sorbetto al limone fatto in casa con il bimby è facile da preparare. Il sorbetto è ideale in estate a fine pasto e non solo. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e come si prepara. Ingredienti: 2 limoni biologici, 200 gr di zucchero, 700 gr di ghiaccio. Ora vediamo come si prepara il sorbetto al limone con il bimby. Per prima cosa bisogna grattugiare la scorza di un limone poi bisogna mettere nel boccale lo zucchero e la buccia del limone: 30 sec. vel. Turbo. Sbucciare i limoni avendo cura di togliere tutta la parte bianca, i filetti all’ interno e i semini, tagliarli a pezzi e inserirli nel boccale, aggiungere il ghiaccio, tritare: 1 min. da vel. 5 a vel. turbo spatolando.Servite il sorbetto al limone nelle coppette