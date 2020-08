Modica, da oggi 25 agosto tesserini venatori

Attualità

Modica - A partire da oggi 25 agosto, saranno rilasciati i tesserini venatori per la stagione 2020/2021. Gli interessati potranno procedere al ritiro, previa esibizione delle ricevute delle tasse e del porto d’armi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i seguenti uffici comunali: Palazzo Azasi - Via Resistenza Partigiana n° 36, 1° Piano Ufficio Agricoltura e Delegazione Municipale di Frigintini in Piazza Gianforma.