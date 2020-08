La spiaggia degli americani di Marina di Ragusa torna balneabile

Attualità

Ragusa - Torna balneabile, a Marina di Ragusa, il tratto di mare antistante la cosiddetta ‘Spiaggia degli Americani’ all’altezza della villetta di fronte alla rotatoria da cui inizia la strada per Donnalucata. Da una nota stampa del Comune di Ragusa si apprende infatti che “nei rapporti di prova del 24 agosto sulla qualità delle acque di balneazione della Spiaggia degli americani, è stato evidenziato che i valori sono rientrati nella norma, Per questo motivo con nuova ordinanza sindacale n. 1470 è stata revocato il precedente provvedimento n. 1467 del 17 agosto scorso che disponeva il divieto di balneazione nella predetta spiaggia”.E lo stesso Sindaco Peppe Cassì ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito “stamani ho revocato l’ordinanza sindacale che, a seguito di alcuni valori fuori norma individuati nell'ambito del monitoraggio continuo della qualità delle nostre acque, dal 17 agosto vietava la balneazione nella cosiddetta “Spiaggia degli americani” di Marina di Ragusa. Già dal 20 agosto, infatti, il campione prelevato nei pressi a Est della conduttura marina del depuratore, causa del problema, è rientrato nei parametri. L'altro campione, prelevato a Ovest della condotta, quindi in direzione di Marina di Ragusa, ha sempre mantenuto i propri valori nella norma. Il monitoraggio, così come avvenuto finora, proseguirà nei prossimi giorni”.La vicenda era stata anche causa di un acceso intervento da parte del capogruppo 5 stelle Sergio Firrincieli che aveva lamentato, in data 22 agosto, “come con mio grande dispiacere, avessi appurato che, a distanza di cinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza del sindaco, nessun cartello attestante il divieto di balneazione era stato apposto”. E lo stesso Firrincieli aveva sottolineato che, appena conosciuta l’ordinanza di divieto “avevamo chiesto al sindaco di riferire alle opposizioni che cosa è accaduto, di convocare i capigruppo per illustrare agli stessi la gravità della problematica”.L’occasione aveva inoltre consentito all’opposizione pentastellata di affermare “ancora una volta, è fin troppo evidente l’approssimazione dell’amministrazione comunale nell’approcciarsi a diverse questioni. In questa circostanza, tutto ancora più grave perché parliamo di una questione di vitale importanza”. (da.di.)