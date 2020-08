Disservizi idrica al quartiere Sorda di Modica

Attualità

Modica - Disservizi idrici sono previsti in queste ore nel quartiere Sorda di Modica, in particolare in via Silla, Via Fabrizio (adiacente istituti scolastici), zona campo sportivo V. Barone, via S. Cuore e zone limitrofe, a causa di un guasto all’elettropompa di sollevamento del pozzo del campo sportivo Caitina che non riesce a garantire una quantità di acqua necessaria per il fabbisogno del quartiere. La situazione dovrebbe comunque normalizzarsi nell’arco di poche ore.