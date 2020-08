Dj morta, esposto della famiglia: "troppi ritardi nelle ricerche"

Sicilia

Messina, 24 ago. - I legali della famiglia di Viviana Parisihanno presentato questa mattina alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte della deejay trovata morta lo scorso 8 agosto e del figlio Gioele di 4 anni. Denunciano presunti "ritardi" nelle ricerche di madre e figlio, come dicono gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello."Chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti, probabili del figlio, il 19 agosto" dicono gli avvocati arrivando in procura a Patti (Messina). I legali Venuti e Mondello vogliono capire "se da parte di chi ha assistito all'incidente ci sono state omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l'ha fatto".Procuratore di Patti: "Da fotogrammi non risulta corpo di Gioele vicino alla madre"