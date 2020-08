The Weeknd: After Hours Ã¨ disco d'oro in Italia

Moda e spettacolo

MILANO - Continua il successo di The Weeknd. ’’After Hours’’ conquista infatti il disco d’oro in Italia. Si tratta dell’album più venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e anche in Italia si mantiene stabile in Top 20 nella classifica FIMI/Gfk dal giorno della sua pubblicazione, raggiungendo il primato di album internazionale più venduto dell’anno fino ad oggi.Anche i singoli estratti da questo progetto discografico dei record continuano a dominare le classifiche. ’’Blinding Lights’’, certificato doppio disco di Platino in Italia, si conferma la hit del 2020 ed è tutt’oggi in Top 10 della Global Spotify Chart, con oltre 1 miliardo e 350 milioni di stream sulla piattaforma.Con 19 settimane alla #1 nella classifica ’’Radio Songs’’, è entrato nella storia delle classifiche Billboard battendo il primato detenuto da 22 anni da ’’Iris’’ dei Goo Goo Dolls, suo inoltre il record nella classifica ’’Hot R&B Songs’’ con 21 settimane alla #1. Infine, si è classificato alla #1 dei singoli FIMI/Gfk più venduti nel 1° semestre 2020, ed è stata la canzone più ricercata su Shazam del 2020.