Nuovo bonus da 1.000 euro per professionisti con Partita Iva: ecco a chi spetta

Roma - Un bonus da 1.000 euro per professionisti titolari di Partita Iva. E’ quanto si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 20 agosto 2020 nella parte dedicata a “Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da covid-19 (articolo 84). Ecco cosa si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate: Il Decreto ha introdotto, con l’articolo 84, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 2 della citata la disposizione riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, purché questi ultimi: siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,; non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.Ai fini della determinazione del reddito, sulla base del quale deve essere verificata la riduzione prevista dalla citata disposizione, viene stabilito che lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.