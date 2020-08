Bonus da 600 euro a giugno e luglio 2020: ecco a chi spetta

Italia

Roma - Il bonus da 600 euro sarà erogato per alcune categorie di lavoratori anche a giugno e luglio. E’ quanto previsto dall'articolo 10 del decreto Agosto. Tra le categorie che potranno ricevere il bonus da 600 euro a giugno e luglio ci sono anche i marittimi. Si tratta dei lavoratori definiti dall'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonchè quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Ovvero, il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo, il personale addetto ai servizi complementari di bordo e il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.Per poter richiedere il bonus di 600 euro per i mesi di giugno e luglio, i lavoratori marittimi devono aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di Naspi, di indennità di malattia ne di pensione alla data del 15 agosto 2020, giorno in cui è entrato in vigore il decreto agosto.Per la richiesta del bonus di 600 euro di giugno e luglio, i lavoratori marittimi devono presentare domanda all'Inps, ente preposto all'erogazione dell'indennità.