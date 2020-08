Come fare il sorbetto di fragole in casa: ricetta

Cucina

Come fare il sorbetto di fragole in casa è semplice, basta avere gli ingredienti e un po’ di voglia di fare. Vediamo la ricatta per preparare il sorbetto di fragole in casa. Preparate uno sciroppo con 350 g di zucchero e 3,5 dl di acqua. Aggiungete allo sciroppo freddo il succo filtrato di due limoni e 500 g di fragole passate al setaccio o al mixer (ridotte a purè). Mescolate con cura e poi incorporate delicatamente 1/2 albume d’uovo montato a neve fermissima. Versate il composto nella gelatiera, seguite le indicazioni specifiche e poi servite decorando con foglioline di menta.