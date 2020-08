Droga pronta allo spaccio a Vittoria: 3 arresti

Cronaca

Ragusa - Tre arresti per droga a Vittoria. Sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Vittoria nell’ambito di alcuni controlli del territorio predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Ragusa. I militari durante alcuni controlli in via Adua hanno rinvenuto una vera e propria fabbrica di imbustamento della droga sequestrando 45,20 grammi di marijuana e 1 dose di cocaina pronte per essere spacciate, soldi, bilancino di precisione e buste in cellophane, sequestrando il tutto.In particolare, i militari del NORM, grazie alla profonda conoscenza del territorio di competenza e nello specifico delle dinamiche investigative e delle personalità dei soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno concentrato la loro attenzione su alcuni movimenti sospetti in Adua ed in particolare in una abitazione e, dopo averla monitorata per diversi giorni, anche con servizi notturni, è scattato il blitz durante il quale sono stati trovati all’interno Chilelli Luca cl.1993 pregiudicato, S.L. cl.1998, e V.R. cl.1995 per i quali e scattato l’arresto. Tutti, dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Ragusa, dovranno rispondere del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente.Le indagini, sono suscettibili di ulteriori sviluppi operativi e l’attività di oggi si inquadra nell’ambito dei controlli in materia che l’Arma dei Carabinieri sta effettuando in tutto il territorio ragusano, e che dall’inizio dell’anno ha già avuto ulteriori riscontri.