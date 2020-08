Scuola Scicli, corsi di recupero a settembre: ecco i giorni e gli orari

Attualità

Scicli - Si comunica che le lezioni di recupero per le classi prime e seconde della scuola avranno inizio mercoledi 2 settembre 2020 alle ore 9,00, nei diversi plessi dell’Istituto. Si comunica altresì che giorno 07 settembre 2020 si effettuerà, nei locali dell’auditorium del Liceo di viale dei Fiori n. 13, il sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle prime classi nell’a.s. 2020/2021, secondo il seguente orario: Ore 9:00: sorteggio Liceo Scientifico. Ore 10:00: sorteggio Istituto Tecnico Economico. In applicazione delle norme anti Coronavirus, al sorteggio potranno assistere soltanto i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto.Si comunica infine che le attività didattiche per l’a.s. 2020/2021 avranno avvio il 12 settembre 2020 alle ore 8:15, con inizio delle lezioni ordinarie per gli studenti delle classi prime e seconde. L’ingresso degli alunni il 12 settembre sarà così scaglionato: classi prime: ore 8:15; classi seconde: ore 9:15. L’uscita degli alunni il 12 settembre sarà così scaglionato: classi prime: ore 11:15; classi seconde: ore 12:15. Le lezioni ordinarie per tutti gli alunni avranno inizio il 14 settembre 2020 alle ore 8:15. L’ingresso degli alunni il 14 settembre sarà così scaglionato: classi prime e seconde: ore 8:15; classi terze: ore 8:45; classi quarte: ore 9:15; classi quinte: ore 9:45.L’uscita degli alunni il 14 settembre sarà così scaglionato: classi prime e seconde: ore 11:15; classi terze: ore 12:15; classi quarte: ore 12:45; classi quinte: ore 13:15.Dal 15 settembre 2020 tutti gli alunni entreranno a scuola alle ore 8:15.L’accesso e l’uscita nei locali della scuola sarà consentito attraverso gli ingressi e le uscite predisposte per le varie classi, per il personale e per i visitatori esterni, indicati da apposita segnaletica.