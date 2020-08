Sicilia

Pasquale Sorce il ciclista travolto e ucciso da un'auto Pasquale Sorce il ciclista travolto e ucciso da un'auto

Palermo - Un ciclista, Pasquale Sorce, di 56 anni, residente a Santa Flavia è stato investito e ucciso da un'auto nei pressi di Buonfornello. Dopo. il tamponamento l'automobilista è fuggito e poi si è presentato alla polizia che lo ha denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso e lo sottoporrà all'alcol test e agli esami tossicologici. Secondo una prima ricostruzione l'auto ha colpito la bici e il ciclista è finito per terra. Era uscito con alcuni amici per un giro. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ciclista.