Migranti, Musumeci firma ordinanza: sgombero di tutti gli hotspot

Palermo - Sgombero di migranti da tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana nella notte ha pubblicato l’ordinanza che oggi sarà notificata a tutte le Prefetture dell’isola e al Governo nazionale. “Buongiorno! L’ordinanza - ha scritto in un post pubblicato su facebook il presidente della Regione Nello Musumeci - è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi”. Ieri il governatore lo aveva annunciato sempre su Facebook scrivendo questo post: “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti.Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso - malgrado i nostri appelli - di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione.Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni”.