Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto su Scala dei Turchi: Ã¨ polemica

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto su Scala dei Turchi: è polemica

Agrigento - Michelle Hunziker si fa fotografare con la figlia Aurora sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell'agrigentino, che in parte è sotto sequestro, e la Capitaneria di Porto, come apprende l'Adnkronos, avvia accertamenti. La showgirl nel pubblicare la foto su Instagram ha scritto più volte "Scala dei turchi, fuori dalla zona recintata e vietata". Ma la Capitaneria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti. "Qui c'è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico", specifica la conduttrice svizzera. Ma sembra che la Capitaneria non sia d'accordo. Ecco perché ha avviato delle verifiche. Perché, in realtà, tutti gli accessi alla Scala dei turchi sono vietati, come prevede l'ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.Anche il presidente dell'associazione 'Mareamico' Claudio Lombardo pensa che la Hunziker abbia commesso un illecito. "E' chiaro che tutta l'area è sotto sequestro - dice all'Adnkronos - Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così". Adesso spetta alla Capitaneria verificare. Nei giorni scorsi sono state denunciate decine di persone che sono salite sulla Scala dei turchi nonostante i divieti.