Covid, casi ancora in aumento: 1071 da ieri. Tre morti

Roma, 22 ago. - Non si ferma l'aumento dei casi da coronavirus. Sono stati 1071 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 258.136. Tre i morti portando il numero complessivo a 35.430 da inizio emergenza. Lo rende noto il ministero della Salute aggiornando i dati relativi al contagio, pubblicati sul sito della Protezione Civile. Sono 64 le persone ricoverate in terapia intensiva, cinque in meno di ieri. I guariti sono 243, 205.203 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore i tamponi sono stati 77.674 per un totale che sale a 7.940.266. La Valle d'Aosta è l'unica regione a zero contagi da ieri. Nelle ultime 24 ore il Lazio ha ben 215 positivi in più rispetto a ieri. Segue la Lombardia con 185, Veneto con 160 contagi ed Emilia Romagna con 80. Un solo caso in Molise e tre in Basilicata. In Lombardia 185 nuovi casi e nessun decesso Nel Lazio record di contagi La situazione in Italia Pregliasco su impennata dei contagi: "Niente panico"