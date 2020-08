Italia

Covid, Bonaccini: Al momento no a blocco spostamenti Covid, Bonaccini: Al momento no a blocco spostamenti

RIMINI - ’’In questo momento mi pare di no’’. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, in merito al rischio di un blocco degli spostamenti interregionali paventato dal governatore della Campania. ’’Dopodichè - commenta dal Meeting di Rimini - si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Insomma in questo momento mi pare di no. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perchè quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena’’. Per il governatore ’’il virus c’è in tutto il mondo, in Europa, in Italia: dobbiamo aggredirlo, come in questa Regione dove stiamo facendo più di diecimila tamponi e migliaia di test sierologici per individuare le persone, tracciare con chi sono venute in contatto e isolarle il prima possibile.Se ci comporteremo così e rispetteremo tutte le restrizione ancora in corso - conclude - io credo che, in attesa del vaccino, si potrà cercare di arginare al meglio questa vera e propria pandemia e tragedia’’.