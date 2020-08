Bonus da 1.000 euro professionisti, spetta anche per regime fortettario?

Italia

Roma - Il bonus da 1.000 euro professionisti può essere erogato anche per il regime forfettario? A dare risposta è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 25/E del 20 agosto 2020. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la disposizione stabilisce di fatto criteri per la determinazione del reddito effettivo, individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Di conseguenza il documento di prassi chiarisce quanto segue: “Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).”A supporto della motivazione della risposta viene spiegato che il regime forfettario rileva sul piano della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili che sono previste anche ai fini delle imposte dirette. In altre parole, anche per i professionisti che applicano il regime forfettario, deve essere effettuato il calcolo puntuale delle spese, per l’individuazione del calo di reddito che dà diritto all’indennità dei 1.000 euro per il mese di maggio.