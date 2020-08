Dal mondo

La morta si sveglia e stringe la mano dell'infermiera La morta si sveglia e stringe la mano dell'infermiera

Si è svegliata in un obitorio dopo essere stata dichiarata morta dai medici. Zinaida Kononova, 81 anni, è stata dichiarata morta per la prima volta dopo essere stata ricoverata all'ospedale regionale centrale di Gorshechenskaya nel sud-ovest della Russia per occlusione intestinale.La sua storia è stata raccontata dal Daily Mail: la donna era stata portata all’obitorio 01.10 del mattino, ma circa 7 ore dopo una dipendente dell’ospedale ha trovato l’anziana distesa sul pavimento, caduta mentre cercava di scappare dall'obitorio. E' stato un autista di ambulanza il primo a ritrovarsi davanti l'infermiera che reggeva la mano della donna e cercava di calmarla. L'81enne è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva ed è stata subito avvisata la nipote Tatiana Kulikova, dicendole: "Abbiamo una situazione insolita. Lei è viva!". La donna si è precipitata in ospedale, mentre un team di medici della capitale regionale Kursk è stata inviata per curare l'81enne.