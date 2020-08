Covid, 5 nuovi positivi a Ragusa: tutti ragazzi asintomatici

Attualità

Ragusa - Anche oggi in provincia di Ragusa ci sono nuovi positivi al Covid 19. Si tratta di 5 ragazzi di Ragusa di età tra i 17 anni e i 19 anni, tutti asintomatici. Sale cosi a 98 il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, di cui 7 ricoverati e 91 in isolamento domiciliare. I sette ricoverati si trovano all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa ed in particolare sei nel reparto di Malattie Infettive e uno in Rianimazione. Quest'ultimo è un anziano proveniente dalla casa di riposo di Modica e trasferito nella notte in Rianimazione a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute. L'uomo era ricoverato da giorni in Malattie Infettive. Tantissimi i tamponi eseguiti nel mese di agosto e tanti quelli in attesa di esito. Ad oggi sono stati effettuati oltre 21567 tamponi, dall’inizio della pandemia, grazie al lavoro instancabile del personale del Dipartimento di Prevenzione e del Laboratorio Analisi.