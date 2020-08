Colesterolo alto: cosa non mangiare per non danneggiare le arterie

Salute e benessere

Colesterolo alto e dieta, ecco alcuni consigli utili e cosa non mangiare per evitare di danneggiare le arterie. Per mantenere sotto controllo il colesterolo, gli esperti suggeriscono di limitare soprattutto i grassi animali presenti nei condimenti come burro, lardo, strutto, panna. Ecco alcuni suggerimenti di cibi da consumare con molta moderazione: Alimenti ricchi di grassi saturi: insaccati, formaggi (pecorino, formaggio spalmabile e parmigiano) e uova. Per quanto riguarda i latticini, è da favorire il latte scremato o parzialmente scremato, lo yogurt a bassa percentuale di grassi. Oli vegetali saturi: palma e colza. Frattaglie (fegato, cervello, reni), insaccati ad elevato tenore in grassi saturi. Gli insaccati e le carni conservate in generale andrebbero consumate il meno possibile non solo in ottica di prevenzione cardiovascolare ma anche per la prevenzione dei tumori.Le linee guida suggeriscono di non superare i 50 grammi alla settimana. Bevande alcoliche, soprattutto nei casi di ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia. Mezzo bicchiere di vino rosso a pasto è, invece, di solito permesso per il suo effetto antiossidante. Zuccheri semplici come glucosio, saccarosio e fruttosio industriale. Ecco alcuni consigli utili per tenere sotto controllo il colesterolo alto. Gli esperti raccomandano: non fumare perché il fumo abbassa i livelli di colesterolo HDL e danneggia le arterie. Praticare attività fisica con sport aerobici, quali ciclismo, ginnastica aerobica, ballo, nuoto, calcio, basket, pallavolo, cammino a passo veloce (4-5 km/ora). Eliminare i chili e soprattutto il girovita in eccesso.Sono ideali valori inferiori a 80 cm per la donna e a 94 cm per gli uomini. Valori superiori a 88 cm per le donne e 102 cm per gli uomini sono associati ad un rischio cardiovascolare elevato. Controllare eventuali patologie coesistenti, come ipertensione arteriosa e diabete mellito, perché aumentano il rischio cardiovascolare.