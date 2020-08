Italia

Bonus da 500 euro per pc e internet: requisiti Isee e come averlo Bonus da 500 euro per pc e internet: requisiti Isee e come averlo

Roma - Il bonus da 500 euro per pc e internet è un’agevolazione che diventa operativa con la firma del decreto attuativo del MISE. L’agevolazione consiste in voucher da 500 euro per PC (300 euro)ed internet (200 euro)con lo scopo di supportare le famiglie e le imprese nell’emergenza coronavirus. L'erogazione del contributo si potrà avere a partire da settembre. Ma vediamo come funziona e quali sono i requisiti Isee per poterlo richiedere. Il bonus da 500 euro per pc e internet può essere richiesto: da famiglie con Isee inferiore a 20mila euro: 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per tablet o pc in comodato d’uso); da famiglie con Isee inferiore a 50mila euro: 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie incluso satellite).Le prime avranno la precedenza sulle seconde nell’erogazione dei contributi.Oltre al piano famiglie è previsto un piano per la digitalizzazione delle imprese. Gli importi dei voucher sono previsto come segue: voucher di 500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie, incluso satellite); voucher di 2.000 euro per la connettività fino a 1 Gbits (fibra).Sono incentivate le nuove attivazioni e i salti di capacità (da meno di 30 a 30-100 Mbps e da 30-100 a maggiore di 100 Mbps fino a 1 Gbps). Non sono ammessi passaggi fra connessioni aventi prestazioni analoghe o meri passaggi di intestazione. A riguardo il Ministro Stefano Patuanelli ha dichiarato: “Oggi ci ritroviamo di fronte a una società in cui l’utilizzo della tecnologia ha avuto una notevole accelerazione a seguito dell’emergenza Covid.Sono cambiate le abitudini della vita quotidiana delle famiglie e per questo motivo il Governo ha messo in campo risorse e interventi per favorire sia la connettività delle scuole, in modo da garantire a insegnanti e studenti l’utilizzo di strumenti innovativi, sia per supportare le famiglie meno abbienti con appositi voucher.”