Scicli, il Comune cerca immobili in affitto da adibire a scuole SCARICA PDF

Scicli, il Comune cerca immobili in affitto da adibire a scuole

Scicli - Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’anno scolastico, il Comune di Scicli ha pubblicato oggi un avviso pubblico con cui annuncia di ricercare immobili in affitto da adibire a uso scolastico. Gli immobili dovranno essere localizzati prioritariamente nel quartiere Jungi e zone limitrofe e dovranno avere dimensioni adeguate a ospitare 10 classi di scuola primaria e medie, 40 metri quadri per classe, servizi igienici adeguati per sesso e accessibilità, locali adeguati o adeguabili per superamento delle barriere architettoniche, rispetto delle norme igienico sanitarie. I locali, che dovranno avere una dimensione minima di 450 metri quadri, potranno essere adeguati successivamente dal Comune. Il Comune cerca anche strutture modulari temporanee a uso scolastico, da acquistare, noleggiare o prendere a leasing. Gli interessati devono far pervenire a mezzo pec a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it entro le ore 24,00 del 24 agosto istanza di disponibilità indicando il requisito della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Decreto legislativo 50 del 2016. In allegato al comunicato l’avviso.