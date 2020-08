Economia

Ragusa, lavori nella sede della Polizia provinciale Ragusa, lavori nella sede della Polizia provinciale

Ragusa - Firmato il contratto con la ditta Fedra Costruzioni di Siracusa per l’esecuzione dei lavori per l’affidamento dell’intervento per l’efficientamento energetico dell’edificio consortile di Via Giordano Bruno, di Ragusa, attuale sede della Polizia provinciale e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. L’importo complessivo del progetto è di 600 mila euro ed è stato finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nel settembre 2018. La Fedra Costruzioni di Siracusa si è aggiudicata la gara con un ribasso del 18,954% sull’importo di € 500.498,71 a base d’asta, oltre 23.069,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo netto contrattuale di 428.703,58 euro, oltre l’Iva.I lavori per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio consortile di via Giordano Bruno è uno dei tre progetti finanziati al Libero Consorzio Comunale di Ragusa con le misure del Po-Fesr 2014-2020, gli altri interventi prevedono 960 mila euro per la sede centrale di Viale del Fante e di 300 mila euro per la sede di viale Europa che ospita il settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. I tre progetti sono chiaramente destinati al miglioramento dei livelli di efficienza energetica delle tre sedi istituzionali attraverso l’implementazione di infissi a basso livello di dispersione e, soprattutto, di sistemi di produzione di calore/energia di ultima generazione e ad alta efficienza. Nella cornice di tali interventi si provvederà anche all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e alla riqualificazione dell’efficienza energetica dell’illuminazione interna.