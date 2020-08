Monterosso Almo riapre il Comune: tamponi Covid 19 negativi

Attualità

Monterosso Almo - I familiari della ragazza di Monterosso Almo, rientrata da malta e positiva al Covid 19, sono tutti negativi. Il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, aveva deciso la chiusura del Comune in via precauzione perché la ragazza è figlia di un dipendente comunale. Oggi, dopo la notizia che i tamponi dei familiari sono tutti negativi il primo cittadino annuncia la riapertura del Comune per lunedì, 24 agosto. Ora che la situazione è tornata alla normalità e che gli uffici del Municipio sono stati tutti sanificati, il sindaco annuncia che lunedì si riapriranno tutti i servizi.“Avevo adottato la scelta di chiudere il Municipio - spiega il sindaco Pagano - per tutelare i dipendenti comunali, che al momento possono lavorare in smart working e le loro famiglie, ma ora che i familiari della giovane rientrata da Malta sono negativi, gli uffici riapririanno lunedì”.