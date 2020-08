Attualità

Covid: 9 nuovi positivi a Ragusa, 1 a Pozzallo e uno a Ispica

Ragusa - Nove nuovi positivi a Ragusa, uno a Pozzallo e uno ad Ispica.Salgono così a 84 i casi da coronavirus in provincia di Ragusa. I ricoverati sono sette e si trovano nel reparto di malattie Infettive del Maria Paternò Arezzo mentre i restanti positivi sono in isolamento domiciliare. Tanti i tamponi in attesa di esito.