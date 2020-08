Attualità

22 agosto, 11 nuovi positivi Covid in provincia di Ragusa

Ragusa - Salgono ancora i positivi in provincia di Ragusa. Oggi, 22 agosto, sono 11 i nuovi positivi tra cui 7 migranti. I ricoverati sono 7 mentre le persone in isolamento domiciliare salgono a 84. I positivi ricoverati si trovano nel reparto di malattie Infettive all’ospedale Maria Paternò Arezzo. L’anziana proveniente dalla casa di riposo di Modica, l’unica che era rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione sempre nell’ospedale ragusano, giovedì è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania. In queste ore sono diversi i tamponi eseguiti ed ancora in attesa di esito.