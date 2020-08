Tommaso Paradiso a Siracusa: in vacanza ad Ortigia

Sicilia

Siracusa - Tommaso Paradiso il famoso cantante e compositore italiano, noto per essere stato il frontman dei The giornalisti ad Ortigia. Ieri sera ha cenato nel prestigioso ristorante Don Camillo di Giovanni Guarnieri in Ortigia, noto locale nel territorio di Siracusa. Il famoso cantante 37enne in vacanza in Sicilia nei giorni scorsi ha annunciato di aver spostato le date del tour nei palazzetti in programma nell’autunno del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, al prossimo anno.L’incertezza sulla possibilità di svolgere eventi a porte aperte ha obbligato l’artista romano a rivedere i suoi piani e a schedulare una nuova serie di date per il 2021. L’ex leader dei Thegiornalisti aspetterà dunque tutti i suoi fan tra qualche mese, i biglietti già acquistati saranno validi per assistere ai nuovi eventi. Si partirà martedì 15 aprile 2021 dal Forum di Assago-Milano e si andrà avanti fino a martedì 11 maggio con la grande chiusura a Catania.