Michelle Hunziker in vacanza ad Agrigento con la figlia Aurora Ramazzotti, il marito Tommaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole, avute da quest’ultimo. Lo ha scritto la Hunziker in post con foto in riva al mare in Sicilia. Ecco cosa dice: La Sicilia... e? qui che fui battezzata all’italianita?". Ecco le su parole sui suoi social network. “In un’estate del 1992 a Militello – racconta la presentatrice - feci l’esperienza che mi “flasho?” a tal punto da voler diventare italiana un giorno! Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india.Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia. Sia Michelle che la figlia Aurora stanno inondando i loro social network – che insieme raggiungono oltre 6 milioni di persone - di numerose stories elogiative delle spiagge della città.