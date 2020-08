Politica

Vittoria, Sallemi: prostituzione, spaccio e delinquenza in stabile abbandonato Vittoria, Sallemi: prostituzione, spaccio e delinquenza in stabile abbandonato

Vittoria - Il candidato a sindaco di Vittoria Salvo Sallemi ha effettuato un sopralluogo nella zona di contrada Boscopiano in uno stabile abbandonato divenuto meta e rifugio per immigrati. “Abbiamo effettuato un sopralluogo dopo le tante richieste e segnalazioni dei residenti e abbiamo appurato che la situazione è fuori controllo. Lo stabile è preda di immigrati irregolari e sbandati che terrorizzano i residenti, spacciano, compiono atti osceni. Inoltre si esercita prostituzione a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo non è altro che il frutto delle politiche scellerate di un governo che massacra gli italiani ma che non controlla minimamente immigrati e irregolari sul territorio. Un governo che fa dell’immigrazione incontrollata la sua peculiarità mentre gli italiani sono lasciati allo sbando e nell’insicurezza. Chiediamo alle istituzioni un intervento immediato per sgomberare l’edificio e riportare sicurezza”.