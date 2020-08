Vasco Rossi in gita al Corno alle Scale tra selfie ed autografi

Moda e spettacolo

Vasco Rossi in gita al Corno alle Scale. Lo straordinario cantante italiano ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in vetta al Corno alle Scale, una montagna dell'Appennino tosco emiliano nel Bolognese. Una foto che ha avuto un successo di Mi piace tra fans e seguaci. Il rocker italiano pensava di passare inosservato ma non è stato così. In tanti hanno fermato il cantante per fare selfie ed autografi sia durante la salita a piedi sia quando Vasco è arrivato al rifugio Le Rocce con la seggiovia Cavone.Rossi si è dimostrato persona di grande disponibilità, e alla fine ha voluto lasciare un ricordo anche al personale della Zerolupi, società che gestisce gli impianti del Corno fino al 31 agosto, tra autografi e fotografie.