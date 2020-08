Moda e spettacolo

Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito

Amore indissolubile Filippo Bisciglia, famoso e stimato conduttore televisivo di Temptation Island, e la sua fidanzata Pamela Camassa, ex modella e famoso personaggio televisivo. Un amore davvero profondo ed un grande feeling: la donna è stata definita come una “Santa” dal partner che per lei ha avuto parole davvero dolci. La loro conoscenza, come chi li segue con passione ed entusiasmo già saprà, risale a circa 10 anni or sono nella località di Cortina d’Ampezzo; folgorato al primo sguardo, lo stesso Filippo a ‘Gente‘ ha spiegato che tale fosse la bellezza di Pamela che pensava fosse finta. Insomma, il conduttore non credeva ai propri occhi.Da quel momento il loro rapporto è andato a gonfie vele, e l’affetto reciproco ha permesso loro di superare anche gli alti e bassi che tutte le coppie affrontano, facendo affidamento sulla fiducia e sull’amore che provano l’uno per l’altra. Sono tantissimi i fan e follower che seguono con interesse e passione la splendida coppia. Proprio su Instagram, social dove Filippo gode di un grande e vasto seguito, quest’ultimo di recente ha avuto parole al miele per la sua lei. Intatti, è possibile leggere: “lei che mi sopporta e supporta da anni… #santasubito”; mentre poi successivamente, ha approfondito il concetto definendola: “fidanzata, migliore amica, confidente”.